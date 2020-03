Wrightstown Forensics team wins first Blue Rose Tournament

Submitted photo

Wrightstown dominated the field and finished in first place at the Blue Rose Tournament held Saturday at Wrightstown. Front: Abby Van Zeeland, Jallissa Vanden Heuvel, Sammie Zuberbier, Logan Peters, Ella Van Zeeland, Kendra Brandl, Paige Gilson, and Rachael Cunningham. Middle: ​Timothy Amerine, Cynthia Winkler, Bryn Donovan, Lauren Broman, Kaitlyn Rohan, Anna Voster, Emilio Anguiano-Ehnerd, Allie Ladwig, and Megan Centeno. Back: ​Ethan Anderson, Grace Huss, Caleb Ashley, Drake Buechler Not Pictured: ​Corrin Hazaert, Heidi Warnecke, and Tanis Gee.